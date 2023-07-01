На Дніпропетровщині затримали учасників ОЗГ, які створили мережу фейкових магазинів з продажу тютюнових виробів

На рахунку зловмисників – понад 20 доведених епізодів злочинної діяльності, вчинених з початку 2022 року. Їхніми жертвами ставали люди з різних областей України.

Злочинне угруповання складалося з трьох чоловіків віком від 29 до 32-років, мешканців міста Дніпра та Першотравенська. Вони створили мережу шахрайських сайтів, акаунтів у соцмережах, оголошень на різноманітних платформах, де пропонували придбати тютюнову продукцію та курильні прилади. Для конспірації шахраї використовували банківські картки та рахунки, зареєстровані на інших осіб. Підозрювані вели активне листування з потенційними покупцями, однак одразу після отримання коштів, товар не надсилали та блокували акаунти потерпілих.

Всіх трьох учасників групи заарештовано, їм вручені повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у складі організованої групи, скоєне з використанням електронно-обчислювальної техніки). Кримінальне провадження направлено до суду.

Злочинну групу викрили поліцейські управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, управління кримінального аналізу та відділення поліції № 3 Синельниківського РУП. Процесуальне керівництво здійснювала Першотравенська окружна прокуратура Дніпропетровської області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області