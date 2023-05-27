На Дніпропетровщині затримали злочинну групу вимагачів так званого «смотрящого» за Кривим Рогом

Організатор злочинної групи, який раніше судимий за торгівлю наркотиками та незаконне зберігання вогнепальної зброї, займався «вибиванням» неіснуючих боргів з громадян. Крім того, «смотрящий» проводив у Кривому Розі «суди» в кримінальному середовищі та призначав «штрафи» за порушення «злодійських традицій».

Поліцейські встановили, що зловмисники під надуманим приводом вимагали 2 тисячі доларів США у двох мешканців Кривого Рога. Задокументували злочинну діяльність організатора і двох активних членів злочинної групи оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно з слідчим управлінням та розшуківцями ГУНП в Дніпропетровській області.

Затримання фігурантів відбулося в м. Кривий Ріг. За місцем проживання організатора та членів злочинної групи проведено низку обшуків. Вилучено гроші та три автомобілі, які вони використовували у злочинній діяльності.

«Смотрящого», щодо якого в суді слухаються кримінальні провадження за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, встановлення та поширення злочинного впливу, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 1 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Також затримані двоє його спільників, яким оголошено про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

За вчинення цих злочинів затриманим загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво розслідування здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Управління комунікації Національної поліції України