На Дніпропетровщині затримали зрадника, який працював на кремлівського «воєнкора» Татарського

Контррозвідка Служби безпеки провела на Дніпропетровщині багатоходову спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу зс рф (відомого як гру). Він збирав розвіддані про переміщення Сил оборони у напрямках східного та південного фронтів.

З листопада 2022 року по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму «зв’язковому» – російському «воєнкору» Владлену Татарському.

У подальшому кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки рф.

Після ліквідації ворожого блогера агент намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місцезнаходження і затримали.

За даними слідства, агентом виявився мешканець одного із міст поблизу Дніпра. Ворожий інформатор має дві судимості та загальний тюремний «стаж» майже 8 років, який отримав за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За наявними даними, Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і запропонував співпрацю на користь рф.

У поле зору ворожого блогера зрадник потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокремлівських Телеграм-каналів, пов’язаних з російським гру.

Для збору розвідданих фігурант регулярно об’їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Після кожного «сеансу» зв’язку з агресором він ретельно видаляв усі відправлені повідомлення.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Служба безпеки України