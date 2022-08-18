На Дніпропетровщині затримано членів злочинної організації, вилучено наркотики та психотропи на ₴12 млн.

Поліцейські встановили 7 фігурантів, які займалися збутом наркотиків в особливо великих розмірах у Дніпропетровській області та в сусідніх регіонах.

За матеріалами управління карного розшуку поліції Дніпропетровської області було встановлено, що чоловіки організували збут канабісу та метамфетаміну на території Дніпра, Запоріжжя та Кропивницького, а також Кривого Рогу та Нікополя. Члени угруповання проживали в цих регіонах та були відповідальними за налагодження на своїй території каналів збуту наркотиків оптовими партіями.

До проведення спеціальної операції було залучено понад 400 співробітників поліції, зокрема слідчих Головного слідчого управління Нацполіції, управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативників Дніпровського, Кам’янського та Нікопольського РУП. Силову підтримку забезпечували спецпризначенці КОРДу та полку поліції особливого призначення.

17 серпня за місцями мешкання фігурантів та в оптових покупців відбулися 62 обшуки, під час яких було вилучено понад 50 кг канабісу та більше 7 кг метамфетаміну, 13 автомобілів, з яких 6 – преміум-класу, а також інші речові докази. За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного ринку» становить понад 12,5 млн гривень.

37-річного лідера злочинної організації та ще чотирьох учасників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ще двох чоловіків оголошено в розшук. Всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво відкритих кримінальних проваджень здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області