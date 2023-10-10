На Дніпропетровщині затримано двох покидьків, які вимагали неіснуючий борг у батька загиблого військовослужбовця ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Новомосковської окружної прокуратури двом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, підозрювані вимагали у батька загиблого військового 11 тис доларів США неіснуючого боргу. Вони змушували потерпілого продати власний будинок та виплатити їм частину одержаних грошей.

При цьому чоловіки здійснювали психологічний тиск, залякували та погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України після одержання грошових коштів.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітниками УСР в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора