На Дніпропетровщині жінка, видаючи себе за юриста, ошукала військовослужбовців майже на ₴3,5 млн.

Прокурори Самарівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 3, 5 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена розробила злочинну схему заволодінням грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ та їхніх родичів.

Вона представлялася юристом і пропонувала «допомогу» в переведенні до іншої військової частини, оформленні статусу учасника бойових дій та вирішенні інших питань за винагороду.

Встановлено 8 потерпілих, яким завдано збитків майже 3,5 млн грн.

Наразі на майно обвинуваченої накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБ України у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури