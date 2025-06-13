На Дніпропетровщині жінка, видаючи себе за юриста, ошукала військовослужбовців майже на ₴3,5 млн.
Прокурори Самарівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 3, 5 ст. 190 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачена розробила злочинну схему заволодінням грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ та їхніх родичів.
Вона представлялася юристом і пропонувала «допомогу» в переведенні до іншої військової частини, оформленні статусу учасника бойових дій та вирішенні інших питань за винагороду.
Встановлено 8 потерпілих, яким завдано збитків майже 3,5 млн грн.
Наразі на майно обвинуваченої накладено арешт.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБ України у Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури