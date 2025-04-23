На Дніпропетровщині жінку затримали за наругу над десятками могил

Підозрювана пошкодила 32 надгробні плити та 14 хрестів на цвинтарі у Дніпровському районі.

21 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Миколаївка невідома жінка руйнує надгробні плити та ламає хрести на місцевому кладовищі.

На місце прибули поліцейські офіцери громади та слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1. Під час огляду місцевості правоохоронці виявили та задокументували численні пошкодження пам’ятних плит та хрестів.

В ході слідчих заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 32-річна жителька м. Камʼянське. Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

22 квітня слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання від обмеження до позбавлення волі на строк до семи років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції №1