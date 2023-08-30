На Дніпропетровщині зловмисники брали $13000 за оформлення медичної довідки для ухилення від військової служби

Фігурантка залучила до протиправної діяльності свого співмешканця, медперсонал місцевого госпіталю та співробітників правоохоронного органу.

Національна поліція на постійній основі проводить заходи з викриття «схем», використовуючи які, чоловіки призовного віку намагаються ухилитися від мобілізації та подальшої служби в лавах Збройних сил, а також осіб, причетних до їх функціонування. Чергову таку комбінацію задокументували оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу Генерального прокурора на території Дніпропетровської області.

У ході слідства встановлено, що медпрацівниця однієї з районних лікарень систематично вимагала від чоловіків призовного віку грошові кошти за сприяння в оформленні необхідних документів для ухилення від військової служби. Маючи вплив на посадових осіб МСЕК, фігурантка домовлялася про фіктивні діагнози пацієнтів. В одному з випадків навіть планувалося внесення до медичних документів даних про нібито проведену операцію. Відповідні записи в медичній справі надалі були підставою для визнання чоловіків непридатними до військової служби. Вартість послуги становила 13 000 доларів США. Фігурантка залучила до протиправної діяльності свого співмешканця, медперсонал місцевого госпіталю та співробітників правоохоронного органу.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в автомобілях причетних до «схеми» осіб, а також на території місцевого шпиталю. Вилучили 3000 доларів США, отриманих як частину неправомірної вигоди, понад 200 тис. грн, документи, мобільні телефони.

Раніше поліцейські задокументували факт отримання співробітницею лікарні ще 2 000 доларів США від громадянина як аванс за допомогу з оформленням ІІ групи інвалідності з подальшим зняттям із військового обліку.

Наразі організаторка та двоє учасників «схеми» – її співмешканець та правоохоронець – затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Органи досудового розслідування нададуть правову оцінку діям інших фігурантів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України