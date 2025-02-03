На Дніпропетровщині зловмисники постачали до виправної колонії наркотики, маскуючи в продуктах

Організував та контролював наркотрафік один із «смотрящих» за місцем, де він відбуває покарання за майнові злочини. Використовуючи свій авторитет у злочинному світі, 35-річний фігурант залучив спільника, раніше судимого знайомого із Запоріжжя, який перебував на волі. Він же і формував «замовлення» та відправляв під виглядом продуктів харчування до режимного об’єкту.

Викрили діяльність злочинної групи слідчі Нацполіції, співробітники ДКР, УКР у Запорізькій області та Дніпропетровській області, працівники районного підрозділу поліції в Дніпропетровській області, співробітники оперативного відділу ДУ «Дніпровська виправна колонія №89» за сприянням Південно-Східного міжрегіонального управління Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Правоохоронці провели ряд обшуків у місцях утримання і проживання фігурантів та вилучили наркотичні засоби – канабіс та метадон, замасковані у продуктах харчування та цукерках. Також вилучено мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази їхньої протиправної діяльності.

Нині слідчі Нацполіції оголосили двом зловмисникам про підозри за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідство триває. Встановлюється причетність до цього злочину ще ряду осіб.

Департамент комунікації Національної поліції України