На Дніпропетровщині знешкодили ОЗГ наркоторгівців «Біле братерство», які збували до 35 000 доз психотропів на місяць

Структура організації складалася з кількох відокремлених ланок і налічувала понад два десятки осіб. Лідери злочинної організації встановили так звану монополію на збут психотропів в містах Нікополь та Покров. Наркобізнес приносив їм понад 12 мільйонів гривень щомісяця. Для ліквідації злочинної діяльності поліцейські провели спецоперацію. За її результатами 16 фігурантів отримали підозри, 10 з них затримали у процесуальному порядку.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції встановили, що налагодили наркобізнес четверо мешканців Нікополя та Покрова з досвідом у незаконних операціях з наркотиками. Власне, вони і контролювали інших учасників – фасувальників, кур’єрів, операторів замовлень, фінансові питання тощо.

Один із лідерів гуртовими партіями замовляв метамфетамін, канабіс й PVP та отримував їх у виді так званих «майстер-кладів». Надалі передавав «товар» своїм компаньйонам, відповідальних за збут психотропів у містах. Ті, своєю чергою, фасувальникам. Після підготовки «товару» до продажу віддавали його кур’єрам, які робили закладки та надсилали координати операторам, а також продавали клієнтам з рук у руки за готівку.

Щомісяця ділки збували до 35 000 доз психотропів та отримували понад 12 000 000 грн злочинного прибутку. Частину отриманих грошей організатори вкладали у розвиток наркобізнесу, зарплату учасникам злочинної організації, решту – на власні потреби – придбання коштовних авто, відпочинок.

Оперативники УСР, слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за силової підтримки бійців КОРД та роти поліції особливого призначення провели 58 обшуків у фігурантів. Вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, транспортні засоби, гроші і зброю.

За результатами спецоперації слідчі поліції оголосили підозри 16 учасникам злочинної організації, 10 з них затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 та 2 ст. 255 (створення і керівництво злочинною організацією, а також участь у ній),

– ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів і психотропних речовин).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Проводяться подальші заходи для встановлення інших осіб, причетних до діяльності злочинної організації.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України