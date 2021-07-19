На Донеччині чотирьох ув’язнених судитимуть за дезорганізацію роботи виправної установи

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно чотирьох осіб віком від 29 до 48 років, які обвинувачуються у дезорганізації роботи установи виконання покарань, а саме у тероризуванні засуджених осіб (ст. 392 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2021 року троє чоловіків, засуджених за майнові злочини і злочини проти життя та здоров’я, разом із особою, що перебуває під вартою, грубо порушували вимоги Кримінально-виконавчого кодексу України та Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.



За дорученням «кримінального авторитета» двоє «смотрящих», спільно зі ще одним ув’язненим, змушували інших засуджених виконувати їх незаконні накази, у тому числі збирати грошові кошти для «общака», влаштовувати конфліктні ситуації з адміністрацією державної установи «Торецька виправна колонія (№2)».

Тим, хто чинив їм опір та відмовлявся від призначених «повинностей» так звана кримінальна верхівка погрожувала фізичною розправою. Двом ув’язненим, які не погодились із встановленим «режимом», вказані особи завдали множинних ударів по усьому тілу.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури