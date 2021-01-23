На Донеччині групу осіб викрили у привласненні коштів під час закупівлі товарів для освітніх закладів

Двом посадовцям міської ради та двом підприємцям повідомлено про підозру. Унаслідок їхньої злочинної діяльності, місцевому бюджету було завдано збитків на суму понад 500 000 гривень.

Протиправну діяльність групи осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів, задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Організували злочинну схему заступник начальника управління освіти однієї з міських рад області та секретар тендерного комітету. Під час проведення закупівель харчових продуктів та іншого майна для закладів освіти переможцями визнали наближених до них підприємців.

Надалі з переможцями посадовці уклали низку договорів на постачання продукції до дитсадків та навчальних закладів за завищеними цінами. Різницю між ринковою та договірною вартістю розподілили між всіма учасниками групи. Унаслідок злочинної діяльності, місцевому бюджету було завдано збитків на суму понад 500 000 гривень. Крім того, правоохоронці попередили факт заволодіння ще понад 3 мільйонів гривень.

Наразі двом посадовцям міської ради та двом підприємцям поліцейські повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 27, ст. 28, ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України