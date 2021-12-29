На Донеччині керівник автошколи «заробляв», сприяючи «випускникам», які жодного дня не навчалися водінню

Зловмисник вносив фальшиві відомості до реєстру МВС України про проходження слухачами курсу з навчання водіїв, що надалі давало їм змогу отримати посвідчення на право керування авто. Власникові автошколи наразі оголошено про підозру.

Співробітники Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали оперативну інформацію про внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру МВС України щодо проведення занять із теоретичної та практичної підготовки слухачами однієї з автошкіл.

У рамках захисту системи встановлено причетну до протиправних дій особу – 37-річний мешканець Маріуполя, засновник та власник вищезазначеної автошколи. З метою незаконного збагачення та збільшення кількості клієнтів закладу чоловік вносив неправдиву інформацію до відомчої правоохоронної бази, використовуючи цифровий підпис своєї співробітниці. Учні автошколи не були присутні на жодному занятті, викладачі їх не проводили, але в електронних документах вказувалися зовсім інші відомості. Після «завершення» навчального курсу слухачі отримували право на складання іспиту у сервісних центрах.

Під час документування дій зловмисника оперативники УДВБ НПУ встановили, що одним із «випускників» вищезазначеної автошколи виявився співробітник прикордонної служби. Навчальний заклад він не відвідував, практичних навичок водіння не здобув, проте отримав документи про закінчення курсу. Згодом склав екзамен і одержав водійське посвідчення, а за кілька днів по цьому — не впорався з керуванням і потрапив у ДТП на одній із автодоріг Волновахи.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Лівобережною окружною прокуратурою Донецької області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Матеріали скеровано за підслідністю до слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції.

На теперішній час слідчі поліції оголосили керівникові автошколи про підозру. Триває подальше досудове розслідування для встановлення спільників фігуранта та притягнення їх до відповідальності.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України