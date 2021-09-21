На Донеччині поблизу залізничної станції виявлено схрон зі зброєю бойовиків

СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявила реальний схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.

Тайник був облаштований у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції «Дружківка».

За оперативними даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої «ДНР» для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки правоохоронці серед іншого виявили:

8 протитанкових реактивних гранат;

0,5 кг тротилу і пластиду;

3 протитанкові міни з часовими детонаторами;

9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;

запальну міну-гранату;

2 стартові заряди до протитанкової гранати;

кумулятивний заряд;

понад 1,5 тис набоїв різного калібру;

димову шашку.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Заходи із виявлення та знешкодження засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ