На Донеччині поліцейські перекрили міжрегіональний канал збуту зброї та боєприпасів

Злочинною діяльністю займався мешканець Бахмута. Чоловік переробляв та ремонтував вогнепальну зброю, після чого шукав клієнтів на небезпечні екземпляри в мережі інтернет. Співробітники управління карного розшуку та слідчого управління (детективи) ГУНП в Донецькій області задокументували діяльність фігуранта та його злочинний зв’язок з клієнтами. Зокрема, у співпраці з колегами з Хмельниччини було викрито покупця набоїв.

У квітні 2021 року до оперативників надійшла інформація про 46-річного мешканця Бахмута, який займається переробкою та збутом зброї Другої світової війни. Під час проведення негласних слідчих дій факт підтвердився. Окрім того, було встановлено злочинний зв’язок з іншими фігурантами справи.

Співробітники карного розшуку встановили, що зловмисник взяв у поплічники 25-річного місцевого мешканця. Разом співучасники шукали місця поховання солдатів та проводили розкопки з метою пошуку зброї, складових частин та боєприпасів.

Після цього очільник справи готував знайдені речі до продажу: чистив або переробляв за бажанням клієнтів. Покупців шукав через мережу інтернет. Небезпечні посилки надсилав поштою, використовуючи засоби конспірації.

Так, поліцейські встановили, що 15 жовтня черговий «вибуховий» пакунок прямує до Хмельниччини. У співпраці з місцевими колегами детективи Донеччини задокументували факт отримання 33-річних мешканцем Хмельницька набоїв у загальній кількості близько 300 штук.

Того ж дня співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в Донецькій області із залученням кінологічної служби, а також за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели обшук за місцем мешкання збувача. В ході заходів було вилучено два карабіни, які значаться як втрачені, близько 1500 набої різного калібру, складові частини до вогнепальної зброї, 400 грамів пороху тощо. Також поліцейські провели ряд обшуків за місцем мешкання його посібника.

Наразі вирішується питання щодо затримання збувача в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розплутуючи справу далі, поліцейські викрили ще одного громадянина Бахмута, який має злочинний зв’язок з фігурантом. Сьогодні, 4 листопада, в ході проведення обшуків 44-річний чоловік повідомив, що має схованку боєприпасів у с. Богданівка поблизу сторожового будинку, який він орендує.

Під час проведення огляду вказаного місця поліцейські виявили та вилучили пістолет, більше тисячі набоїв різного калібру, дві гранати ВОГ-25, чотири гранати РГД-5, граната РГО, 5 запалів.

Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Фігурантам справи інкримінують ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Донецької області