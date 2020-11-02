На Донеччині поліцейські припинили діяльність організованої групи наркоторговців

Організував незаконний «бізнес» мешканець міста Торецьк, який в гаражі обладнав лабораторію, де виготовляв метамфетамін. В подальшому, разом зі своїми спільниками реалізовували психотропи «з рук в руки» перевіреним клієнтам. Організатору та його спільникам оголошено про підозру.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю у Донецькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, детективами слідчого управління Донеччини за процесуального керівництва обласної прокуратури та за силової підтримки поліції особливого призначення та бійців спецпідрозділу КОРД припинили незаконну діяльність учасників організованої групи, які налагодили збут наркотиків та психотропів.

Встановлено, що кожен із членів групи мав свої обов’язки, своїх клієнтів та різновид речовини, яку збував.

Організатором виявився 42–річний житель міста Торецьк, який обладнав у гаражі лабораторію, де виготовляв метамфетамін. В подальшому разом зі своїми спільниками – чоловіками віком від 22-х до 42-х років збували психотроп «з рук у руки» клієнтам за попередньою домовленістю. Крім того, наркоділки збували наркозалежним канабіс.

За наявною інформацією, щомісячний дохід спільників від збуту наркотиків перевищував 200 тисяч гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. У результаті проведених заходів виявлено та вилучено метамфетамін, марихуану, прекурсори та лабораторне приладдя, яке використовувалося для виготовлення наркотиків. Крім того, у зловмисників вилучено зброю, боєприпаси, мобільні телефони, банківські картки, гроші та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку складає близько мільйона гривень.

Сімом зловмисникам оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

На даний час організатору та ще одному спільнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з можливістю внесення застави, іншим фігурантам провадження – вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За незаконні діяння зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України