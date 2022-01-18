На Донеччині поліцейські викрили групу осіб у крадіжці понад 60 тонн вугілля з потягу

До складу групи входило близько 30 осіб. Cпівробітники кримінального блоку за силової підтримки спецпідрозділу РПОП викрили крадіїв під час скоєння чергового злочину.

Злочинну діяльність група розгорнула на станції Курахівка.

Після проведення ряду оперативних комбінацій та невідкладних слідчих дій зловмисників викрили «на гарячому» співробітники управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області, поліція Курахового, за силової підтримки спецпідрозділу РПОП.

На місці події вздовж вантажного потягу поліцейські виявили 190 полімерних мішків з вугіллям та лопати.

Також у складському приміщенні, яке знаходилося поблизу залізничних колій, виявлено та вилучено 1190 мішків з твердим паливом.

Вага викраденого вугілля склала більше 60 тонн.

Зловмисниками виявилися 29 чоловіків віком від 16 до 40 років.

Слідчі дії тривають.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Покровське районне управління поліції Донецької області