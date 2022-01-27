На Донеччині схрон зброї та боєприпасів виявлено у будинку бойовика НЗФ РФ

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури викрито схрон зброї та боєприпасів у будинку чоловіка, який з 2015 року перебуває у розшуку за фактом участі у непередбаченому законом збройному формуванні, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 5 ст. 260 КК України).

За даними слідства, чоловік у 2014 році вступив до лав незаконних збройних формувань РФ та воював на боці окупантів проти підрозділів Збройних Сил України та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС, на території міст Слов’янська, Миколаївка та селища Семенівка.

У ході перевірки оперативної інформації під час проведення обшуку у підвалі зруйнованого будинку на території селища Рай-Олександрівка Миколаївської ОТГ Краматорського району виявлено та вилучено протитанковий гранатомет РПГ-22 із зарядом, 4 ручні димові гранати РДГ-2, 4 кг пластичної вибухової речовини ПВВ-5А, 10 набоїв до стрілецької вогнепальної зброї, 3 димові шашки, 2 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії, 15 електродетонаторів типу ЕДП та ВЗД-ЗМ, 1 сигнальну міну, 12 дистанційних підривачів, 2 уніфікованих запали до ручної гранати УЗРГ, 1 протипіхотну міну НМ, 1 гранату типу ПГ-7-ПМ до ручного гранатомету РПГ-7 та бойову амуніцію.

Боєприпаси вилучено та знешкоджено спеціалістами вибухотехнічної служби.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №4 Головного управління Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу співробітників Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури