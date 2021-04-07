На Донеччині відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності

Інформацію про напад на співробітника ЗМІ поліцейські виявили під час моніторингу мережі Інтернет. Триває розслідування.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеоролик, на якому директор одного із місцевих ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що на неї було скоєно напад у вигляді перешкоджання законній журналістській діяльності.

За даним фактом поліцією розпочато досудове розслідування за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють повні обставини та проводять необхідні слідчі дії.

Покровське районне управління поліції Донецької області