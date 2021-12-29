На Донеччині викрили групу «чорних» лісорубів, які знищили ліс на півтора мільйона гривень

Група з семи осіб займалася незаконною порубкою та збутом деревини на території Краматорського району. Аби приховати злочинну діяльність, зловмисники здійснювали заходи конспірації. Їх викрили поліцейські карного розшуку за силової підтримки спецпризначенців КОРДу.

Над документуванням протиправних дій протягом пів року працювали оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Поліцейські встановили всіх учасників та безпосереднього лідера групи. Ним виявився 30-річний мешканець Краматорська, який організував незаконну порубку та збут деревини.

До складу групи входили місцеві чоловіки віком від 19 до 36 років. Фізичну роботу виконували двоє пильщиків і двоє вантажників. Інші посібники займалися перевезенням нарубаного до складських приміщень і подальшим його продажем покупцям.

Зловмисники працювали на території Краматорської територіальної громади за добре відпрацьованою схемою: ініціатор групи або його «помічники» доставляли на місце вирубки «робітників», а самі пильнували неподалік, щоб у разі наближення сторонніх вчасно попередити їх телефоном. Під час перевезень попереду вантажівки з дровами їхали легковиком для розвідки, щоб уникнути поліцейських патрулів.

Правоохоронці задокументували низку фактів несанкціонованої порубки. За підрахунками Державної екологічної служби зловмисники знищили дерева твердих порід (дуб, ясен, акація) на півтора мільйона гривень.

За силової підтримки бійців КОРДу зловмисників було затримано в момент скоєння злочину.

Під час обшуків за адресами проживання, у транспортних засобах та на двох базах, де фігуранти зберігали деревину, вилучено бензопили й приладдя для порубки деревини, пальне, мобільні телефони й чорнові записи.

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За фактом злочину, передбаченого ч.4 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Фігурантам загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Донецької області