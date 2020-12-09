На Донеччині викрили підпільний цех з виготовлення підробленої ветеринарної продукції

В Маріуполі група осіб нелегально виготовляли ліки для тварин, підробляючи вже існуючи товари. Контрафактні вироби постачали до зоомагазинів за зниженою ціною. Злочинну діяльність фігурантів викрили співробітники слідчого управління та карного розшуку ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Над документуванням діяльності фігурантів поліцейські працювали з липня цього року. Зібравши достатню доказову базу, обласні оперативники та слідчі провели санкціоновані обшуки у складських приміщеннях, де виготовлялися «ліки» та інші вироби для тварин, а також за місцем мешкання фігурантів.

За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили понад 100 ящиків підробленої продукції, упакування до неї та обладнання, на якому виготовлявся контрафакт.

Досудове розслідування триває. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, що вчинено групою осіб, якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Донецької області