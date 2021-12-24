На Донеччині викрили судимого проросійського бойовика, який обстрілював українських воїнів і мирне населення в Авдіївці

Раніше судимий маріуполець воював «на передовій» у складі незаконного збройного формування «Восток». Бойовик на посаді кулеметника коригував артилерійські обстріли з боку «ДНР» та вів прицільний вогонь по позиціях ЗСУ. У подальшому дезертирував з військової частини й таємно повернувся до Маріуполя.

Злочинну діяльність фігуранта задокументовано оперативниками сектору захисту інтересів суспільства і держави поліції Донецької області та слідчим відділом Маріупольського РУП спільно з Головним оперативно-розшуковим відділом Донецького прикордонного загону за процесуального керівництва Приморської районної прокуратури.

Встановлено, що у 2015 році житель Маріуполя приїхав у Донецьк на заробітки. Представники незаконного військового угруповання «ДНР» завербували чоловіка в реабілітаційному центрі, де він опинився через зловживання алкоголем. Зі спецзакладу пацієнт, попри судимість та алкозалежність, потрапив на контрактну службу до мотострілецької роти. Найманцю видали зброю та відправили на передові позиції під Донецьком (в районі селища Жабуньки, колишнього Ясинуватського посту ДАІ).

Поліцейські здобули докази, що 43-річний фігурант воював під керівництвом командира полку «армійського корпусу ДНР», який є громадянином Російської Федерації.

У цей час велися жорстокі бої, а населення Авдіївки страждало від постійних ударів ворога. Прихильник «руського миру» виконував функції коригувальника вогню під час артобстрілів, а також обстрілював населені пункти з кулемета та автомата. Зі слів бойовика, за наказом російських військових його підрозділ регулярно здійснював «прострілювання» лісопосадки на околиці міста. Внаслідок цих атак гинули та отримували поранення мешканці приватного сектору, розташованого поруч.

Крім того, учасник НЗФ «Восток» охороняв стратегічний об’єкт у «червоній зоні» – міст, укріплював окопи та патрулював вулиці окупованого Донецька під час «комендантської години».

За рік служби «на передовій» бойовик отримав лише близько 45 000 рублів та поранення. Тому в 2016 році «боєць» дезертирував і переховувався.

Кілька років чоловік перебивався випадковими заробітками та повторно проходив лікування від алкоголізму. Не витримавши життя в окупації, маріуполець потайки повернувся до рідного міста, де знайшов постійну роботу. Свою участь у війні проти України приховував.

Проте найманцю доведеться відповісти за свої дії перед законом – поліцейські зібрали достатньо доказів для притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності.

Фігуранту оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Донецької області