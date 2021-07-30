На Донеччині викрили в’язнів, які організували в СІЗО шахрайський call-центр

Поліція притягує до відповідальності трьох чоловіків, які, перебуваючи під вартою, займалися телефонним шахрайством. Зловмисники виманювали в українців гроші за неіснуючі товари та послуги з міжміської доставки вантажів. Аби втримати клієнтів «на гачку», шахраї навіть імітували перебування машини в дорозі за допомогою акторських здібностей та звукових записів.

Діяльність злочинної групи припинили співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Донеччини, оперативного відділу Державної установи виконання покарань та територіального підрозділу міністерства юстиції під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Встановлено, що з початку 2021 року троє ув’язнених одного зі слідчих ізоляторів Донеччини віком 32-39 років організували бізнес за допомогою шахрайських схем.

Перший спосіб полягав у продажу через інтернет-оголошення неіснуючих товарів (наприклад, офісного крісла) за зниженими цінами.

Під час реалізації другої схеми шахраї видавали себе за перевізників вантажів. Вони реєструвалися на сайті перевезень, обманним шляхом отримавши від оператора код доступу. Після одержання замовлення на доставку вантажу спільники надсилали для підтвердження фото посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, використовуючи скан-копії чужих документів.

Після того, як автомобіль начебто виїхав за вантажем, замовника під різноманітними приводами (невелика поломка, потрібна заправка паливом) примушують перевести кошти на банківські картки зловмисників. У подальшому гроші виводилися на мобільні рахунки або електронні гаманці. Розшуковці встановили, що під час злочинів зловмисники вдавалися до містифікацій, імітуючи під час телефонної розмови звуки вулиці та сигнали автомобілів.

У результаті обшуків поліцейські вилучили у фігурантів мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують їх протиправну діяльність.

Станом на сьогодні учасникам злочинної групи оголошено підозру у вчиненні 8 епізодів шахрайства (ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України). Серед потерпілих – мешканці різних областей України. Поліція продовжує встановлювати жертв шахрайських дій.

Крім того, встановлено, що аферисти залучили до злочинної діяльності пособників, їх особи наразі встановлюються.

Підозрювані перебувають під вартою за вчинення низки злочинів (тяжкі тілесні ушкодження, наркообіг, угон, серійні крадіжки). Тепер їм загрожує ще один термін позбавлення волі — від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Донецької області