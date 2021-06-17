На Донеччині викрито 4 АЗС, які реалізовували бензин та дизельне паливо сумнівної якості на майже 800 000 грн

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального (ч. 1 ст. 204 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2021 року група осіб на 4 автозаправних станціях, розташованих у декількох районах м. Маріуполя реалізовувала громадянам бензин та дизельне паливо сумнівної якості за цінами нижче ринкових.

У ході проведення санкціонованих слідчим суддею обшуків на території автозаправних станцій виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, а також майже 30 тон пального сумнівної якості, загальною вартістю близько 800 тис грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ фінансових розслідувань за оперативного супроводу управлінь боротьби з фінансовими злочинами та оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області і Донецького прикордонного загону.

Наразі вирішується питання про проведення судових експертиз.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури