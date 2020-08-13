На Донеччині викрито учасників злочинного угруповання, які привласнили на пасажирських перевезеннях майже ₴1,7 мільйона

Організатору та п’ятьом членам угруповання повідомлено про підозру. Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Злочинну «схему», організатора та учасників угруповання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, слідчі слідчого управління поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Поліцейські встановили, що у «схемі» були задіяні службові особи одного з комунальних підприємств та приватні перевізники. Останні на підставі укладених із КП договорів здійснювали нерегулярні спеціальні перевезення пасажирів через лінію розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області.

Щоб заволодіти коштами комунального підприємства, зловмисники вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, занижуючи фактичну кількість перевезених через лінію розмежування пасажирів. Таким чином, сума, що підлягала зарахуванню на рахунок КП в результаті надання послуг, складала 25% від реальної кількості отриманих коштів. Решта суми розподілялася між всіма учасниками злочинної групи.

За такою «схемою» організатору та п’ятьом учасникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму майже 1,7 мільйона гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями перебування юридичних осіб та у помешканнях фігурантів справи поліцейські вилучили бухгалтерську документацію та «чорнові» записи, що підтверджують їх протиправну діяльність.

Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Усім обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Працівники прокуратури вже підготували апеляційну скаргу на рішення суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України