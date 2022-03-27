На Донеччині встановили шахрая, який збирав гроші, обіцяючи вивезти людей із Маріуполя

У 3000 гривень за людину аферист оцінив поїздку сполученням «Маріуполь — безпечне місце». Після отримання завдатка чоловік зникав. Наразі його викрито. Поліція закликає не довіряти оголошенням про платну евакуацію.

Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Нацполіції в Telegram.

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області дізналися про факт злочину під час моніторингу соціальних мереж. Невідомий запропонував жінці перевезти людей з Маріуполя у безпечне місце за грошову винагороду, отримавши частину грошей, чоловік зник.

Внаслідок проведення оперативних дій, «перевізника» було викрито. Ним виявився раніше судимий за грабіж та викрадення авто 28-річний мешканець Покровська. Після скоєння злочину чоловік перейшов на нелегальне становище та переховувався на території Дніпропетровської області.

Поліцейські повернули зловмисника до Покровська. Зараз він перебуває у відділі поліції, де надає свідчення.

Поліція Донеччини попереджає не довіряти незнайомцям, які пропонують за гроші вивезти людей з гарячих точок регіону.

«Для особистої безпеки ні в якому разі не переказуйте кошти. Ми розуміємо, що емоційний стан у такий тяжкий час дуже нестабільний, люди шукають будь-який спосіб, щоб витягнути рідних з оточених російськими військами міст. Проте треба пам’ятати, що є злочинці, які намагаються нажитися на чужому горі. Безпечна евакуація людей проходить під контролем поліції та організована державними службами чи волонтерами», — зазначають правоохоронці.