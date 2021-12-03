На Донеччині взято під варту водія, з вини якого сталася смертельна ДТП (фото)

За клопотанням Донецької обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 41-річному мешканцю м. Костянтинівки, який обґрунтовано підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2021 року, близько 13:00, чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки «ВАЗ 219060» у стані алкогольного сп’яніння та не маючи посвідчення водія, рухався по пр. Ломоносова у м. Костянтинівка. При наближенні до нерегульованого пішохідного переходу, правопорушник порушив Правила дорожнього руху та скоїв наїзд на жінку.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень 32-річна потерпіла померла в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню, а зловмисник після наїзду продовжив рух, виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з автомобілем марки «BYD F-3».

Нетверезого водія затримали на місці аварії.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури