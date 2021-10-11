На Донеччині за подвійне вбивство через ревнощі чоловіка засуджено до довічного ув’язнення

За принципової позиції Лівобережної окружної прокуратури Іллічівським районним судом м. Маріуполя чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що вранці 14 листопада 2018 року раніше судимий за розбійний напад мешканець м. Маріуполя, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до квартири своєї колишньої дружини разом з її нинішнім обранцем. Після невдалої спроби з’ясувати стосунки чоловік наніс кухонним ножем жінці удар у грудну клітину, а її приятелю — чисельних ударів по всьому тілу.

Від отриманих колото-різаних поранень потерпілий помер на місці, а колишня дружина нападника – в автомобілі швидкої допомоги. У жінки залишилось четверо дітей у віці від двох з половиною до десяти років. Молодший хлопчик, який є спільною дитиною колишнього подружжя, на момент вчинення злочину перебував у квартирі.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури