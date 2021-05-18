На Донеччині заочно судитимуть «ексвиконувача обов’язків міністра освіти і науки ДНР» за посягання на територіальну цілісність України

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Донецька за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2014 року по травень 2015 року чоловік обіймав посаду «виконувача обов’язків міністра освіти і науки ДНР» окупаційної адміністрації РФ.

Псевдоміністр використовував освітні установи задля пропаганди і формування серед місцевого населення, зокрема дітей, думки щодо легітимності «ДНР». Крім того, він організовував заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу «ДНР», героїзації злочинних дій представників НЗФ РФ.

Оскільки чоловік продовжує перебувати на непідконтрольній Україні території, його судитимуть заочно.

Досудове розслідування здійснювалося Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури