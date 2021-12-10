На Донеччині затримали зловмисника, який підірвав подружжя гранатою: жінка загинула

У селі Звірове Покровського району під час конфлікту з мешканцями оселі гість кинув під ноги подружжю вибухонебезпечний предмет, попередньо — гранату. Внаслідок вибуху жінка померла, чоловік у лікарні. За вбивство та замах на вбивство зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Вчора, 9 грудня, о 22:51 до поліції Покровська надійшло повідомлення від лікарів «швидкої допомоги» про те, що у приватному будинку стався вибух, внаслідок якого постраждали люди.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво поліції Покровська та вибухотехнічна служба. Встановлено, що в оселі проживає 47-річна жінка разом зі своїм 43-річним співмешканцем.

До них у гості приїхав 44-річний колишній співмешканець жінки. Між присутніми виник конфлікт, під час якого гість підірвав подружжя – за попередніми даними, гранатою Ф-1.

Від отриманих травм жінка загинула на місці, а її співмешканець госпіталізований з осколковими пораненнями. Сам правопорушник отримав незначні ушкодження та від медичної допомоги відмовився.

Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним є житель Слов’янська, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та крадіжку.

Усі зібрані речові докази спрямовано на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та замах на умисне вбивство).

Покровське районне управління поліції Донецької області