На Донеччині затримано двох громадян України, завербованих ФСБ РФ, які збирали секретні дані про ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури попереджено передачу ФСБ Російської Федерації матеріалів, що становлять державну таємницю у сфері оборони (ч. 1 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2020 року 36 та 40-річні мешканці м. Енергодар Запорізької області через один із месенджерів почали співпрацювати із представниками спецслужб РФ. Завербовані особи виконували доручення «кураторів» щодо збору інформації про місця дислокації військовослужбовців ЗСУ.

Отримавши чергове завдання, правопорушники намагались домовитись про передачу таємних матеріалів з помічником начальника розвідки штабу однієї з військових частин Донеччини. За грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США вони запропонували військовому надати їм інформацію про використання військової техніки ЗСУ у ході проведення АТО/ООС. Самі ж зловмисники за зраду власної держави мали заробити 4000 доларів США.

Однак, довести свої злочинні дії до кінця особи не змогли. Помічник начальника розвідки повідомив про їх наміри правоохоронцям.

11 лютого 2021 року під час передачі грошових коштів завербованих громадян затримано у порядку ст. 208 КПК України співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. Вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру у державній зраді та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратур