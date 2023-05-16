На Донеччині поліція затримала водія-втікача, який на смерть збив 9-річну дитину, а 11-річну травмував

У селі Добропілля чоловік на автомобілі Volkswagen Golf скоїв наїзд на двох дітей-пішоходів і втік з місця події. Внаслідок аварії 9-річний хлопчик помер на місці. Іншу дитину віком 11 років госпіталізовано з травмами. Поліцейські розшукали втікача та притягують його до кримінальної відповідальності.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 травня близько 13:30. Водій не зупинився для надання допомоги постраждалим дітям і поїхав з місця ДТП. Молодший хлопчик, мешканець села Водяне, отримав смертельні тілесні ушкодження. Інший, житель села Добропілля, перебуває в лікарні.

На місці злочину працювали слідчі обласного главку поліції, група реагування та слідчо-оперативна група, а також криміналістична лабораторія. Поліцейські вилучили речові докази – фрагменти скла й фарбового покриття, біологічні зразки.

Упродовж декількох годин правоохоронці встановили місцезнаходження автомобіля та його власника. Ним виявився 34-річний житель села Водяне. Транспортний засіб із пошкодженнями після ДТП вилучено.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Донецької області