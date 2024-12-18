На Донеччині посадовці обласної екоінспекції привласнили понад ₴1,6 млн. з зарплатного фонду

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Донецької обласної екологічної інспекції та головному бухгалтеру цієї установи за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на оплату праці.

Після повномасштабного вторгнення рф, посадовці скористались можливістю запровадження дистанційної роботи та нараховували зарплату начальнику одного з відділів, достеменно знаючи, що він виїхав до рф та не може виконувати покладені на нього обов’язки.

За домовленості, він повертав посадовцям частину отриманих «доходів», а чиновники вносили неправдиві відомості щодо виконаної роботи працівника до табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, встановлення надбавок та до розрахунково-платіжних документів.

Таким чином здійснено розтрату щонайменше 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Начальник обласної екологічної інспекції та головний бухгалтер цієї установи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою, в умовах воєнного стану, а також внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру начальнику відділу екологічної інспекції, який після повномасштабного вторгнення виїхав на територію рф, де набув громадянство країни агресора.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

ДБР