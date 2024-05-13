На Донеччині судитимуть покидька, який ґвалтував двох доньок співмешканки 8 та 12 років

Прокурорами Бахмутської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом зґвалтування (ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня по вересень 2023 року 39-річний мешканець Бахмутського району, будучи напідпитку, неодноразово вступав у статеві відносини з 8 та 12-річними доньками співмешканки. Коли жінки не було вдома, він, користуючись її відсутністю, вчиняв щодо неповнолітніх дії сексуального характеру й ґвалтував. За мовчання чоловік, який не мав постійного місця роботи, обіцяв їм гроші, заплативши одного разу 50 грн.

Діти дуже боялись вітчима і 29-річної матері, котра систематично зловживала алкогольними напоями, тому планували втекти, забравши із собою братика 5 років.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Максимально йому загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Донецька обласна прокуратура