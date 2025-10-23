На Донеччині судитимуть посадовців обласної екоінспекції, які привласнили понад ₴1,6 млн з зарплатного фонду

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо начальника Донецької обласної екологічної інспекції та головного бухгалтера цієї установи за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на оплату праці. Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо начальника одного з відділів цієї інспекції. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Після повномасштабного вторгнення рф, посадовці скористались можливістю запровадження дистанційної роботи та нараховували зарплату начальнику одного з відділів, достеменно знаючи, що він виїхав до рф та не може виконувати покладені на нього обов’язки.

За домовленості, він повертав посадовцям частину отриманих «доходів», а чиновники вносили неправдиві відомості щодо виконаної роботи працівника до табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, встановлення надбавок та до розрахунково-платіжних документів.

Таким чином здійснено розтрату щонайменше 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Начальник обласної екологічної інспекції та головний бухгалтер цієї установи обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою, в умовах воєнного стану, а також внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

У окремому провадженні щодо начальника відділу, проведеного у взаємодії з СБУ за спеціальною процедурою, йому інкриміновано пособництво у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи та службове підроблення (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань