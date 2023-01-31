На Донеччині у затриманого наркодилера вилучили наркотиків майже на 3 мільйони гривень

Зловмисник отримував великі партії наркотичних речовин, фасував на дози та збував на території Добропільщини. Загалом у чоловіка вилучили понад 2,5 кг наркотиків. Наркоторгівцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

В умовах активної фази бойових дій на Донеччини поліцейські продовжують викривати зловмисників, причетних до незаконного обігу наркотиків. Так, під час відпрацювання оперативної інформації працівники УСР в Донецькій області ДСР НПУ затримали 25-річного мешканця Добропілля, який займався збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Поліцейські виявили в посилці, яку чоловік щойно отримав на поштоматі, понад 1,5 кг наркотиків.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили понад 500 «чеків» з розфасованою наркотичною речовиною загальною вагою понад кілограм. Правопорушник розповів, що працює на одну з наркокрамниць в інтернет-мережі. Дилер отримував гуртові партії заборонених речовин, які фасував на дози та розкладав у Добропіллі та прилеглих населених пунктів у вигляді «мастер-кладів» – великих закладок. Одна така «схованка» містила 30-50 «чеків». Гроші за «роботу» зловмисник отримував на банківську карту.

Вилучені наркотичні речовини загальною вагою понад 2,5 кг направлено на проведення відповідних експертних досліджень. Їхня орієнтовна вартість за цінами «чорного» ринку складає 2,8 мільйони гривень.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Покровське районне управління поліції Донецької області