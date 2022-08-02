На Донеччині затримали зловмисників, які пограбували банкомати на суму понад мільйон гривень

За допомогою лому, болгарки та кувалди двоє чоловіків “заробляли” швидкі гроші вздовж лінії фронту. Зловмисники викрадали готівку з банківських автоматів Слов’янська, Бахмута, Торецька, Нью-Йорка та Соледара. Затримали порушників в Авдіївці.

Двоє зловмисників викрали гроші та офісне приладдя з приміщення одного з комерційних банків Авдіївки. Однак втекти з викраденим спільникам не вдалося, їх затримала група реагування патрульної поліції міста Авдіївка. Надалі співробітники авдіївського карного розшуку разом з оперативниками Покровського районного управління поліції встановили, що крадії причетні до скоєння низки аналогічних злочинів на території Донецької області.

За допомогою інструментів 40-річний чоловік і його 28-річний спільник зламували банкомати та платіжні термінали, встановлені в приміщеннях банківських відділень та магазинів. Порушники ретельно конспірувалися, по території області переміщувалися на автомобілі, який після завершення чергової «справи» ховали в орендованому гаражі.

За словами затриманих, їм вдалося здобути понад мільйон гривень. Наразі правоохоронці та співробітники пограбованих банків встановлюють точну суму спричинених збитків.

Викрадачів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом їм буде обрано запобіжний захід.

Фігурантам інкримінують ч. 4 ст. 185 «Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Під процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Донецької області