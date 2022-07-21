На Донеччині зловмисники під виглядом військовослужбовців торгували зброєю та наркотиками

Працівники ДБР спільно з ГУНП в Донецький області викрили групу осіб, які діяли під виглядом «військовослужбовців» ЗСУ та причетні до торгівлі зброєю та наркотиками на Донеччині. Бюро рішуче розкриває всі злочини, зокрема такі, що здатні дискредитувати наших захисників.

ДБР встановило, що учасники угруповання, один з яких іноземець, використовували формений одяг та автомобіль з розпізнавальними знаками військовослужбовців Збройних cил України.

На кордоні з Дніпропетровською областю ДБР спільно з Нацполіцією зупинили два автомобілі, на яких пересувалися зловмисники. У транспортних засобах правоохоронці виявили та вилучили кулемет РПК, дві гранати РГД-5, понад 500 набоїв калібрів 5.45 та 7.62. Також у псевдовійськових знайшли наркотичну речовину, попередньо це психотропна речовина альфа-PVP.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Процесуальне керівництво здійснює Покровська окружна прокуратура.

ДБР