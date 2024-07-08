На Дрогобиччині припинено діяльність нарколабораторії з щомісячним прибутком понад ₴16 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури повідомлено про підозру 34-річному уродженцю Маріуполя. Йому інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах та незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини з метою збуту (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, який володів знаннями синтезу хімічних сполук, організував наркобізнес.

Для цього чоловік орендував гаражні приміщення на Дрогобиччині та облаштував там лабораторії з виготовлення психотропної речовини «PVP». «Робочі місця» були оснащені спеціальним обладнанням та інструментами. Прекурсори, з яких вироблявся психотроп, фігуранту доставляли поштою.

В подальшому готовий продукт у формі так званих «мастеркладів» збували на території Західної України.

В цих нарколабораторіях у промислових масштабах виготовлялося близько 40 кг «PVP».

За попередньою інформацією, щомісячний прибуток становив понад 16 млн грн.

Під час обшуків гаражних приміщень, за місцем проживання, а також в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено прекурсори, засоби та обладнання для виготовлення особливо психотропної речовини, електронні ваги, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, психотроп у кристалічному та у рідкому стані, а також інші наркотичні засоби.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу УБН Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури