На Дубенщині чоловік самовільно зайняв понад 120 га землі та посіяв там кукурудзу

Дубенською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Дубенського району за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику ( ч. 1 ст. 197-1 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, в порушення норм земельного законодавства, навесні минулого року самовільно зайняв 120,5 га землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, де посіяв та обробляв кукурудзу, чим завдав інтересам територіальної громади збитків на понад 400 тис грн.

Досудове розслідування здійснювали дізнавачі ВП№2 Дубенського РВП ГУНП В Рівненській області.

Ще на етапі досудового розслідування прокуратура звернулась до суду щодо накладення арешту на самовільний посів з передачею цього майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (далі – АРМА), з метою забезпечення збереження речового доказу та економічної вартості майна. В подальшому, АРМА проведено реалізацію вказаних активів на електронних торгах, в ході яких виручено понад 800 тис грн з метою подальшої конфіскації незаконно отриманого майна в дохід держави.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури