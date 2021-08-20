На Дубенщині затримали жінку, яка завдала смертельне ножове поранення співмешканцю 

В ізоляторі тимчасового триманні перебуває 44-річна жителька села Мошків, яка нанесла умисне ножове поранення 61-річному співмешканцю, від якого той помер. Жінці тепер загрожує до 10 років позбавлення волі.

Повідомлення від медиків, які доставили до лікарні потерпілого, надійшло до поліції учора, 19 серпня, близько 22 години.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення №1 (смт Млинів) Дубенського РВП. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження чоловік отримав за місцем свого проживання в селі Мошків. У компанії співмешканки вкотре вживав алкогольної напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в результаті якого жінка кухонним ножем завдала чоловікові удар у грудну клітку.

Закривавлений чоловік прийшов до сусідів та попросив викликати «швидку», після чого знепритомнів. Зловмисниця, злякавшись відповідальності за свої дії — втекла.

Потерпілого госпіталізували із проникаючим ножовим пораненням. Попри вжиті реанімаційні заходи життя йому врятувати не вдалося — він помер від масивної крововтрати.

Під час проведення першочергових слідчих дій та розшукових заходів оперативники встановили, що 44-річна жінка знаходиться в сусідньому селі Лукарівка, де її виявили на одній із вулиць.

Слідчі затримали жительку села Мошків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України їй повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі підозрювана жодних показань не дає. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відомо, що зловмисниця раніше не судима, однак потрапляла в поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Рівненської області