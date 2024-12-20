На Дубенщині викрили цех із виробництва сурогатного алкоголю, вилучено товару майже на ₴1 млн.

Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збуту алкогольної і тютюнової продукції (ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України).

За даними слідства, підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв організували жителі Дубенщини. Вони купували сировину та виготовляли з неї алкоголь, який у подальшому збували через підконтрольні їм торгівельні точки на території району.

У ході проведених санкціонованих обшуків у складських приміщеннях, автомобілях та вдома у фігурантів виявлено та вилучено більше 4 тонн спирту та фальсифікованої алкогольної продукції, обладнання для її виготовлення, понад 4200 пачок цигарок без марок акцизного податку, 3 транспортні засоби, а також готівку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Орієнтовна вартість фальсифікату – близько 1 млн грн.

На вилучене майно ухвалами слідчого судді накладено арешт з метою забезпечення його подальшої спеціальної конфіскації. Призначені необхідні експертизи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в Рівненській області та УСР в області ДСР НПУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури