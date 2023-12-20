На Дунаєвеччині нетверезий водій намагався відкупитися від поліцейських

48-річний житель Хмельницького, керуючи автомобілем у нетверезому стані, порушив правила дорожнього руху. Патрульні зупинили водія та почали оформлення адмінматеріалів, натомість чоловік, аби уникнути відповідальності, намагався дати поліцейським хабаря.

Подія сталась вчора, 19 грудня, близько 13:30 години поблизу села Великий Жванчик Дунаєвецької тергромади. Під час несення служби екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter», який порушив правила дорожнього руху. В ході спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння й запропонували пройти освідування. Натомість порушник вирішив уникнути відповідальності та поклав до службового автомобіля 3355 гривень у якості неправомірної вигоди. Патрульні одразу ж викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.

Стосовно водія поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами), ч. 1 ст. 130 (Керування автомобілем в стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіший з яких — позбавлення волі строком до чотирьох років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області