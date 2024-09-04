На Дунаєвеччині представники фейкової кредитної спілки видурили у чоловіка понад 22 тисячі гривень

Потерпілий знайшов оголошення про надання позики на вигідних умовах, але натрапив на шахраїв, які виманили у нього чималу суму. Поліцейські з’ясовують всі обставини події та просять громадян не надсилати кошти незнайомцям.

32-річний житель Дунаєвеччини знайшов у одній із соціальних мереж оголошення про надання швидкого кредиту. Чоловік перейшов за посиланням та вказав свій номер телефону. Після цього йому у месенджері написав нібито представник кредитної спілки й розповів, що для оформлення позики необхідно перерахувати кошти за завірення договору, відкриття кредитної історії, конвертування валюти тощо.

Загалом за оформлення такого «кредиту» потерпілий перерахував шахраям понад 22 тисячі гривень. Коли ж аферист вкотре попросив кошти на чергову документацію, потерпілий зрозумів, що його дурять та звернувся до поліції.

За даним фактом поліцейські Кам’янець-Подільського райуправління поліції проводять розслідування та просять громадян не перераховувати свої кошти незнайомими особам. Шахраї вигадують різні схеми, аби виманити з довірливих людей якомога більше коштів. Будьте обачними, бережіть себе та свої заощадження.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області