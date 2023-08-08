«На гарячому» викрито нардепа, який за $85 тис. «продавав» землю Національної академії аграрних наук

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Служба безпеки спільно з НАБУ викрили чинного народного депутата України на масштабній корупції.

За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

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Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за сприяння Генерального прокурора.

Служба безпеки України

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