«На гарячому» викрито нардепа, який за $85 тис. «продавав» землю Національної академії аграрних наук

Служба безпеки спільно з НАБУ викрили чинного народного депутата України на масштабній корупції.

За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за сприяння Генерального прокурора.

Служба безпеки України