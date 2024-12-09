На Гаїті бандити зарізали щонайменше 110 людей, які практикували вуду

Людей вбили в нетрях столиці Порт-о-Пренс у злиденній комуні Сіте-Солей.

Голова банди на Гаїті наказав убити більше сотні людей, які практикували вуду, звинувативши їх у використанні заклинань, що вбили його сина, пише DW з посиланням на Національну мережу захисту прав людини (RNDDH).

Людей вбили в нетрях столиці Порт-о-Пренс у злиденній комуні Сіте-Солей.

Ватажок місцевої банди Монель “Мікано” Фелікс віддав наказ про вбивства після того, як священик вуду сказав йому, що літні люди прокляли його сина.

Повідомляється, що члени банди вбили щонайменше 110 осіб ножами та мачете, більшість з них були старшими за 60 років.