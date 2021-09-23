На голову громади в Полтавській області завели справу за підробку документів на отримання ₴15 млн. держфінансування

Полтавська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно голови Опішнянської громади на Полтавщині Миколи Різника. Чиновника звинувачують у підробці документів.

У Полтавській обласній державній адміністрації з цього приводу заявили, що під час подачі проєкту від громади, щоб отримати державне фінансування з фонду регіонального розвитку на ремонт школи, Резник підробив експертний звіт щодо розгляду кошторису. На рівні області, де проєкт проходив попередню оцінку, це помітили та звернулися до правоохоронців.

Експертний звіт, наданий Різником, під номером 1867 датований 15 квітня 2020 року та підписаний відповідним експертом ТОВ «Центр експертизи» (місто Суми). Заявлена вартість кошторисної частини — 14 мільйонів 300 тисяч гривень.

Коли в Полтавській ОДА запідозрили підробку, звернулися у той же сумський «Центр експертизи», де надали справжню копію експертного звіту № 1867. Відразу кинулося в очі: у цьому звіті вказані інша дата, інша назва проєкту та інша кошторисна вартість.

Через імовірну підробку документів місцева школа в селищі Опішня залишилася без ремонту та фінансування, а діти — без теплих класів і нормальних умов для навчання.

Полтавська обласна прокуратура відкрила провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, чиновнику загрожує великий штраф або обмеження волі до трьох років.

Відзначимо, у 2019 році Миколу Різника затримали у власному кабінеті за підозрою в отриманні хабара. За версією слідства, глава Опішнянської громади нібито допомагав одному з підприємців отримати земельну ділянку за хабар. // Світлана СИМОНЕНКО, спеціально для «ФАКТІВ»