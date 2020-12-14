На Гоптовке таможенники обнаружили под шубой у пожилой женщины полкило «зелья»

Две бутылки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, ориентировочным весом 430 гр, обнаружили сотрудники таможенного пункта пропуска «Гоптовка» МП «Щербаковка» Слобожанской таможни Гостаможслужбы. Нарушительница — женщина, 1949 года рождения, которая направлялась в качестве пассажирки микроавтобуса в направлении движения из Украины в РФ.

Во время устного опроса никто из лиц, которые были в автомобильном транспорте не заявили о наличии предметов, которые запрещены или ограничены к перемещению через таможенную границу Украины, а также любого оружия, наркотических веществ.

Но служебная собака Слобожанской таможни Гостаможслужбы фокстерьер по кличке Арчи доказал обратное и сработал на одежду гражданки Украины. И чтобы сомнений не осталось, во время досмотра личных вещей и одежды фокстерьер сработал повторно.

В результате, под верхней одеждой женщины, во внутренних карманах кофты были обнаружены завернутые в коричневую полиэтиленовую ленту, две бутылки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета ориентировочным весом 430 грамм.

Указанные действия имеют признаки нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Вещество изъято и передано правоохранительным органам для дальнейших следственных действий.

Слобожанская таможня