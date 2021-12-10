На госпредприятии на Сумщине тайно выращивали каннабис: изъяты рекордные 5,5 тонны

На Сумщине правоохранители во время обысков изъяли рекордные 5,5 тонны марихуаны, которая по ценам «черного» рынка может стоить более 55 млн грн.

Как сообщает Сумская областная прокуратура, пресечена деятельность группы лиц, организовавших масштабный процесс выращивания растений, похожих на коноплю (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в начале 2021 года участники группы путем маскировки под легальную производственную деятельность организовали на территории государственного предприятия в городе Глухов выращивания каннабиса, используя специальные лампы освещения и индивидуальный капельный полив.

9 декабря правоохранители провели 13 обысков на территории Сумской и Киевской областей в помещениях, где осуществлялось выращивание и хранение каннабиса, по местам жительства лиц, которые могут иметь причастность к совершению преступлений, их рабочим местам и в транспортных средствах.

Во время обысков изъято 1 тыс. 538 полиэтиленовых мешков и коробок с каннабисом. Вес каждого из них — от 5,5 кг до 60 кг. Предварительная стоимость изъятого по ценам «черного» рынка может составить более 55 млн гривень.

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к преступной деятельности, и наложении ареста на изъятое имущество. // УНИАН