На границе с Польшей задержали мужчину, которого пять лет разыскивали за убийство

Украинца, которого пять лет разыскивают за умышленное убийство, задержали при попытке выезда в Польшу.

Об этом УНН сообщает по информации Государственной пограничной службы.

«Вчера ночью в пункт пропуска «Шегини» прибыл автобус польской регистрации «Львов — Вроцлав». Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой — при обнаружении задержать», — говорится в сообщении пограничников.

Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудников Нацполиции. Оказалось, что 40-летнего украинца разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК «Умышленное убийство».

«Мужчина, вероятно думал, что о нем забыли и решил местом дальнейшего сокрытия выбрать Польшу, ведь выяснилось, что его разыскивают с декабря 2015 года», — предположили пограничники.

Задержанный передан представителям Национальной полиции.